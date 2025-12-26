Бывший тренер Шахтера пытается подписать Тете в Гремио
Луиш Каштру хорошо знаком с игроком
около 1 часа назад
Тетя/фото: Панатинаикос
Вингер Панатинаикоса Тете может вскоре вернуться в чемпионат Бразилии, сообщает ESPN.
По данным источника, интерес к 25-летнему бразильцу проявляет Гремио, который недавно возглавил бывший главный тренер Шахтера Луиш Каштру. Ранее Тете уже играл под руководством португальского специалиста в составе горняков.
Переговоры между клубами уже начались. Ожидается, что переход состоится на правах аренды с опцией выкупа за четыре миллиона евро.
Тете является воспитанником Гремио, откуда перешел в Шахтер зимой 2019 года. В этом сезоне он провел 27 матчей, забил два гола и отдал семь результативных передач.
