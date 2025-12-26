Вингер Панатинаикоса Тете может вскоре вернуться в чемпионат Бразилии, сообщает ESPN.

По данным источника, интерес к 25-летнему бразильцу проявляет Гремио, который недавно возглавил бывший главный тренер Шахтера Луиш Каштру. Ранее Тете уже играл под руководством португальского специалиста в составе горняков.

Переговоры между клубами уже начались. Ожидается, что переход состоится на правах аренды с опцией выкупа за четыре миллиона евро.

Тете является воспитанником Гремио, откуда перешел в Шахтер зимой 2019 года. В этом сезоне он провел 27 матчей, забил два гола и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Шахтера согласовал переход в новый клуб.