Бразильский форвард Карпат Ігор Невес покинет команду после трех проведённых сезонов во Львове. Его контракт с клубом завершается 30 июня 2026 года, и стороны решили завершить сотрудничество.

Невес за два с половиной сезона в Карпатах провел 73 поединка, забил 16 голов и отдал семь результативных передач во всех турнирах.

В кампании 2025/26 Ігор сыграл за Карпаты 15 матчей, на его счету два гола и один ассист.

Последние полгода бразилец провел на правах аренды в составе Руха: 13 матчей, два гола.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 800 тысяч евро.