Сергей Разумовский

Львовские Карпаты официально сообщили о переходе центрального нападающего Бабукара Фаала в чешскую Викторию Пльзень. Трансфер также подтвердил новый клуб футболиста.

Виктория активировала клаусулу, прописанную в контракте 23-летнего гамбийского форварда. Сумма выкупа составила 3 миллиона евро. С чешским клубом Фаал подписал соглашение на четыре года.

К Карпатам нападающий присоединился в феврале 2026 года, перейдя из Руха за 500 тысяч евро. В общем в украинском футболе игрок находился с февраля 2025 года.

В нынешнем сезоне Бабукар Фаал провел 29 матчей на клубном уровне, в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что интерес к форварду также проявляли киевское Динамо и итальянский Удинезе.