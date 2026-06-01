Сергей Разумовский

Голкипер Оболони Денис Марченко в ближайшее время станет игроком Карпат. Об этом сообщает «ТаТоТаке». По данным источника, львовский клуб уже близок к завершению перехода молодого вратаря, который в прошлом сезоне выступал за киевскую команду.

Ранее в информационном пространстве фигурировала сумма трансфера на уровне двух миллионов евро, однако, по обновленным данным, Карпаты заплатят за Марченко значительно меньше. Речь идет о компенсации, которая будет примерно вдвое ниже ранее озвученной суммы.

Одновременно Оболонь может получить выгоду и в будущем. Ожидается, что в договоре будет предусмотрен процент от следующей продажи футболиста, который составит около 20 процентов. Таким образом киевский клуб сохранит за собой возможность заработать на потенциальном дальнейшем трансфере вратаря.

Кроме того, Карпаты планируют усилить вратарскую позицию еще одним исполнителем. К львовской команде также должен присоединиться Юрий-Владимир Герета, который перейдет из Руха на правах свободного агента, то есть без выплаты трансферной компенсации.

Марченко сейчас 19 лет. В сезоне-2025/26 он принял участие в 11 матчах за Оболонь. За это время молодой голкипер пропустил 15 мячей, а также трижды сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Ранее Карпаты продали голкипера Назара Домчака в пражскую Славию за пять миллионов евро.