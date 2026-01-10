Брентфорд без участия Ярмолюка продолжает шагать в Кубке Англии
Егор провел игру с Шеффилдом в запасе
1 день назад
Ёгор Ярмолюк / Фото - Getty Images
Брентфорд в 3 раунде Кубка Англии приехал к представителю Чемпионшипа Шеффилд Венсдей. Матч завершился со счетом 2:0.
Команда Егора Ярмолюка забила по голу в каждом из таймов. Льюис-Поттер открыл счет в первом тайме, а после перерыва Йенсен с пенальти установил окончательный результат.
Полузащитник сборной Украины вместе с командой приехал на игру, наблюдая за игрой с скамейки запасных.
Кубок Англии. 3 раунд
Шеффилд Венсдей - Брентфорд 0:2
Голы: Льюис-Поттер, 27, Йенсен, 64 (с пенальти)