Миколенко стал свидетелем вылета Эвертона из Кубка Англии
Второй украинец выбыл из турнира
1 день назад
Виталий Миколенко / Фото: ФК Эвертон
Эвертон выбыл из борьбы в Кубке Англии, уступив в 3 раунде Сандерленду.
Основное время завершилось со счетом 1:1, обменявшись голами Ле Фе и Гарнера с пенальти. После экстра-таймов игра перешла в серию пенальти, в которой мерсисайдцы трижды промахнулись с отметки, подарив Сандерленду путевку в следующий раунд.
Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко вышел на игру с первых минут и был заменен перед вторым экстра-таймом.
Кубок Англии. 3 раунд
Эвертон - Сандерленд 1:1 (0:3 по пенальти)
Гол: Гарнер 89 (с пенальти) - Ле Фе, 30