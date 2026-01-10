Эвертон выбыл из борьбы в Кубке Англии, уступив в 3 раунде Сандерленду.

Основное время завершилось со счетом 1:1, обменявшись голами Ле Фе и Гарнера с пенальти. После экстра-таймов игра перешла в серию пенальти, в которой мерсисайдцы трижды промахнулись с отметки, подарив Сандерленду путевку в следующий раунд.

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко вышел на игру с первых минут и был заменен перед вторым экстра-таймом.

Кубок Англии. 3 раунд

Эвертон - Сандерленд 1:1 (0:3 по пенальти)

Гол: Гарнер 89 (с пенальти) - Ле Фе, 30