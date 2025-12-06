Брентфорд команде, которая интересуется Ярмолюком
Тоттенхэм оказался сильнее
Егор Ярмолюк / Фото - Getty Images
Брентфорд в рамках 15 тура АПЛ отправился в гости к своему бывшему тренеру Томасу Франку на игру с Тоттенхэмом. Матч в Лондоне завершился со счетом 0:2.
Шпоры до перерыва обеспечили себе победный результат. Главным героем встречи стал Симонс, который в течение 20 минут сделал ассист на Ришарлисона + гол.
Хавбек сборной Украины Егор Ярмолюк, которого активно сватают в команду Франка, отыграл за Брентфорд 76 минут, заработав предупреждение.
АПЛ. 15 тур
Тоттенхэм - Брентфорд 2:0
Голы: Ришарлисон, 25, Симонс, 43
