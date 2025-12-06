Брентфорд в рамках 15 тура АПЛ отправился в гости к своему бывшему тренеру Томасу Франку на игру с Тоттенхэмом. Матч в Лондоне завершился со счетом 0:2.

Шпоры до перерыва обеспечили себе победный результат. Главным героем встречи стал Симонс, который в течение 20 минут сделал ассист на Ришарлисона + гол.

Хавбек сборной Украины Егор Ярмолюк, которого активно сватают в команду Франка, отыграл за Брентфорд 76 минут, заработав предупреждение.

АПЛ. 15 тур

Тоттенхэм - Брентфорд 2:0

Голы: Ришарлисон, 25, Симонс, 43