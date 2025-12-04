АПЛ: результаты матчей 14-го тура за 3 декабря
Арсенал уверенно победил Брентфорд, Астон Вилла одержала результативную победу над Брайтоном, а Ливерпуль сыграл только вничью с Сандерлендом
около 4 часов назад
В среду, 3 декабря, в английской Премьер-лиге состоялись шесть матчей 14-го тура. Арсенал одержал очередную домашнюю победу, Астон Вилла и Брайтон выдали результативный триллер, Лидс уверенно обыграл Челси, в то время как Ливерпуль спас ничью в конце встречи.
АПЛ. 14 тур
Арсенал – Брентфорд 2:0 (Мерино 11, Сака 90+1)
Брайтон – Астон Вилла 3:4 (Ван Хеке 9, Торрес авт. 29, Ван Хеке 83 – Уоткинс 37, Уоткинс 45, Онана 60, Малэн 78)
Бернли – Кристал Пэлас 0:1 (Муньос 44)
Вулверхэмптон – Ноттингем 0:1 (Игор Жезус 72)
Лидс – Челси 3:1 (Бийол 6, Танака 43, Калверт-Льюин 72 – Нету 50)
Ливерпуль – Сандерленд 1:1 (Мукиеле авт. 81 – Тальби 67)
Завтра, в четверг, 4 декабря, запланирован один матч АПЛ. Манчестер Юнайтед будет играть против Вест Хэма. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
Поделиться