Александр Сукманский

Брентфорд принимает Вулверхэмптон в очередном туре Английской Премьер-лиги. Обе команды на прошлой неделе вылетели из Кубка Англии, так что теперь они сосредоточатся исключительно на чемпионате.

Брентфорд после поражения от Вест Хэма в Кубке выиграл лишь один из последних четырех матчей во всех турнирах (1 победа, 1 ничья, 2 поражения). Несмотря на это, «пчёлы» имеют лучший на этом этапе сезона набор очков с момента выхода в Премьер-лигу и отстают от топ-6 всего на 4 балла. В то же время форма дома слабая: лишь 1 очко в последних трех домашних матчах лиги (1 ничья, 2 поражения). Команда проиграла больше домашних игр, чем за предыдущие 11 таких матчей вместе взятых (7 побед, 3 ничьи). Против команд из нижней семёрки на старте тура Брентфорд имеет лишь 1 победу (2 ничьи, 2 поражения).

Вулверхэмптон вылетел из Кубка от Ливерпуля, но за три дня до этого выиграл у той же команды в чемпионате. «Волки» выиграли два последних матча Премьер-лиги, удвоив количество побед за предыдущие 32 игры лиги (8 ничьих, 23 поражения). Однако отставание от зоны выживания составляет 12 очков, так что шансы на спасение остаются минимальными. Победа в этом матче позволила бы Вулверхэмптону стать первой командой с последнего места, которая выиграла три матча подряд в Премьер-лиге с апреля 2015 года (Лестер). Однако на выезде «волки» ещё не побеждали в этом сезоне (4 ничьи, 10 поражений).

История противостояний: Вулверхэмптон не выигрывал у Брентфорда в последних четырех матчах лиги (1 ничья, 3 поражения), в том числе проиграл прошлогодний домашний матч 3:5. В то же время на выезде к Брентфорду «волки» не проигрывали в предыдущих пяти встречах лиги (3 победы, 2 ничьи).

Горячая статистика

6 из последних 8 матчей Брентфорда в АПЛ завершились с менее чем 2,5 голами.

Брентфорд не проигрывает дома, когда забивает первым (6 побед, 2 ничьи в этом сезоне).

Вулверхэмптон не проигрывает в последних 6 матчах АПЛ, которые начинаются после 19:00 (2 победы, 4 ничьи).

«Волки» забили лишь 1 гол в первом тайме на выезде в лиге в этом сезоне.

Ключевые игроки

Игор Тьяго забил оба гола Брентфорда против Вест Хэма и отмечается голами до перерыва в последних пяти матчах, где забивал.

Родриго Гомес забил все 3 своих гола в лиге в этом сезоне, выходя на замену (в том числе в победах над Ливерпулем и Астон Виллой).

Кадровая ситуация

Брентфорд не имел Аарона Хики и Рико Генри в матче Кубка, у Вулверхэмптона новых травм нет.

Матч состоится на Gtech Community Stadium.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.