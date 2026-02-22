Полузащитник Брайтона Джеймс Милнер сыграет свой 654-й матч в турнире в субботней игре 27 тура АПЛ против Брентфорда (2:0).

40-летний футболист превзошел многолетний рекорд Гарета Барри.

⬆️ James Milner’s first Premier League appearance

⬇️ James Milner’s 654th Premier League appearance



Милнер дебютировал в АПЛ 10 ноября 2002 года, выйдя на замену в матче Лидс - Вест Хэм (4:3). В возрасте 16 лет и 309 дней он стал вторым самым молодым игроком в истории турнира на тот момент.

В тот день, на второй день Рождества, Милнер вошел в историю, став самым молодым бомбардиром в истории Премьер-лиги в возрасте 16 лет и 356 дней, побив рекорд, установленный Уэйном Руни за Эвертон всего двумя месяцами ранее. Это достижение осталось до апреля 2005 года, когда его превзошел Джеймс Вон (Эвертон).

Милнер является лишь пятым полевым игроком, который сыграл в Премьер-лиге после своего 40-летия. Тедди Шеррингем остается самым старым полевым игроком в истории соревнований.