Брентфорд с дебютным голом Ярмолука в АПЛ разгромил Сандерленд
Украинец провел на поле весь матч
38 минут назад
Фото - Getty Images
В матче 21-го тура Английской Премьер-лиги Брентфорд на своем стадионе разгромил Сандерленд со счетом 3:0.
Дубль оформил бразильский форвард хозяев Игор Тьяго, а на 73-й минуте отличился Егор Ярмолюк. Для украинского хавбека этот гол стал дебютным в АПЛ.
Отметим, что Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок.
На данный момент Брентфорд занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка. Сандерленд – девятый с 30 баллами.
АПЛ, 21-й тур
Брентфорд – Сандерленд – 3:0
Голы: Тьяго, 30, 65, Ярмолюк, 73.