Павел Василенко

В матче 21-го тура Английской Премьер-лиги Брентфорд на своем стадионе разгромил Сандерленд со счетом 3:0.

Дубль оформил бразильский форвард хозяев Игор Тьяго, а на 73-й минуте отличился Егор Ярмолюк. Для украинского хавбека этот гол стал дебютным в АПЛ.

Отметим, что Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок.

На данный момент Брентфорд занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка. Сандерленд – девятый с 30 баллами.

АПЛ, 21-й тур

Брентфорд – Сандерленд – 3:0

Голы: Тьяго, 30, 65, Ярмолюк, 73.