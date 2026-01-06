Тренер Ярмолюк оценил вероятность удержания лидеров Брентфорда в разгар трансферного окна
На украинца охотятся более статусные клубы
около 1 часа назад
Егор Ярмолюк / Фото - Getty Images
Главный тренер Брентфорда Кит Эндрюс высказался по поводу планов лондонского клуба в зимнее трансферное окно. Его слова приводит Sky Sports.
Удержать всех ключевых игроков - задача номер один на эту зиму. И я думаю, что мы справимся. Не очень люблю, когда наступает январь и игроки могут уйти, но мы чувствуем себя спокойно и стабильно. Клубу нет необходимости принимать трудные решения и кого-то продавать, - сказал Эндрюс.
