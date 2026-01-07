Ярмолюк в топе АПЛ по важному показателю
Украинец идет вторым по количеству выигранных владений мячом
около 2 часов назад
Егор Ярмолюк/фото: Брентфорд
Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк показывает высокий уровень в АПЛ по количеству выигранных владений мячом. В текущем сезоне 2025/26 на его счету 107 успешных таких действий, сообщает Squawka.
Лидером этого показателя с заметным преимуществом является игрок Ноттингем Форест Эллиот Андерсон, который выиграл 177 владений мячом.
Игроки АПЛ с наибольшим количеством выигранных владений мячом в сезоне 2025/26
- 177 – Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест)
- 107 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 104 – Жоау Гомес (Вулверхэмптон)
- 102 – Андре (Вулверхэмптон)
- 101 – Матеус Нуньес (Манчестер Сити)
- 101 – Доминик Собослаи (Ливерпуль)
- 100 – Тайрик Митчелл (Кристал Пэлас)
- 98 – Адриан Трюффер (Борнмут)
- 97 – Антуан Семеньо (Борнмут)
- 96 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
