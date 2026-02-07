Брентфорд с Ярмолюком одержал вторую подряд победу в АПЛ.
Украинец вышел на замену
Фото - Getty Images
Ньюкасл в рамках 25-го тура чемпионата Англии принимал Брентфорд. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2, которая стала для них второй подряд.
Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк второй раз подряд начал игру на скамейке запасных. Украинец появился на поле после перерыва, на 56-й минуте заменив опытного Хендерсона.
Благодаря этой ничьей Брентфорд обогнал в турнирной таблице Эвертон. «Пчёлы» занимают седьмое место в АПЛ (39 очков). Ньюкасл – 12-й с 33 баллами.
АПЛ, 25-й тур
Ньюкасл – Брентфорд – 2:3
Голы: Ботман, 24, Бруно, 79 – Янельт, 37, Тьяго, 45+2 (пенальти), Уаттара, 85.