Брентфорд одержал минимальную победу над Астон Виллой в рамках 24 тура АПЛ, сыграв на выезде со счетом 1:0.

В поединке принял участие украинский полузащитник Егор Ярмолюк, для которого это стал 82-й матч в чемпионате Англии. Благодаря этому 21-летний хавбек поднялся на третью строчку среди украинских игроков по количеству игр в АПЛ, обойдя Олега Лужного, на счету которого 81 матч.

Лидером рейтинга остается универсал Александр Зинченко, который недавно перешел в Аякс, со 150 сыгранными встречами. Второе место занимает защитник Эвертона Виталий Миколенко.

После 24 туров Брентфорд набрал 26 очков и занимает седьмую позицию в турнирной таблице АПЛ.