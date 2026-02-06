Павел Василенко

Карпаты официально объявили об уходе бразильского форварда Игора Невеса в Рух. Львовские клубы заключили арендное соглашение до 30 июня 2026 года.

Бразилец присоединился к Карпатам летом 2023 года. За это время Невес сыграл 71 матч в зелено-белой футболке в рамках Первой лиги и УПЛ. В активе нападающего 15 забитых мячей и пять результативных передач. Также бразильский форвард провел два поединка в рамках Кубка Украины, где отметился одним голом и одним ассистом.

На данный момент Рух занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков в 16 матчах.