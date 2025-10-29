Авторитетный журналист Михаил Спиваковский перед матчем 1/8 финала Кубка Украины Динамо – Шахтер проанализировал, сыграет ли номинальный вингер Андрей Ярмоленко на позиции центрального нападающего, по примеру игры чемпионата против Кривбаса (4:0).

Мы знаем, что Волошин, скорее всего, не сыграет. У него повреждение бедра. Для меня сейчас ключевой вопрос в том, будет ли Шовковский и далее продвигать идею игры без номинального форварда или по классике поставит Кабаева слева, Ярмоленко справа, а Герреро в нападении.

Когда Ярмоленко говорит, что может играть на любой позиции в атаке, это не выглядит как какая-то бравада или понты для 36-летнего парня, который в своей жизни видел всё и даже больше… Андрей не играет впереди, открываясь за спину. Его игра напоминает мне Томаса Мюллера в Баварии. Человек за счет интеллекта создает моменты для себя и для партнеров.