Сергей Стаднюк

В десятом туре украинской Премьер-лиги киевское Динамо на своем поле разгромило Кривбасс.

Киевляне сняли вопрос о результате ещё в первые полчаса. Открыл счет Попов. В следующие 17 минут Караваев удвоил преимущество хозяев, а Ярмоленко довёл счет до разгромного, оформив свой 115-й гол в чемпионатах Украины.

После перерыва хозяева продолжили доминировать над подопечными Патрика ван Леувена, которые откровенно не вошли в игру. Ярмоленко мог забивать ещё, но ситуативный центральный нападающий был заменён, не увеличив свой показатель в историческом списке бомбардиров. Точку же на предпоследней минуте поставил Герреро, вышедший на замену.

Динамо набрало 20 очков и сравнялось с ЛНЗ, тогда как Шахтёр (21) сохранил единоличное лидерство. Кривбасс с 19 очками, возглавляя таблицу в предыдущем туре, опустился на пятое место.

УПЛ, десятый тур

Динамо – Кривбасс 4:0

Голы: Попов, 15, Караваев, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1

Динамо: Нещерет, Вивчаренко (Михавко 78), Тиарэ, Попов, Караваев (Тымчик 78), Бражко (Михайленко 86), Буяльский (Рубчинский 76), Пихальонок, Кабаев, Огундана, Ярмоленко (Герреро 76)

Кривбасс: Кемкин, Дибанго (Бекавац 89), Виливальд, Конате, Юрчец, Араухо (Шевченко 63), Мендоса, Твердохлеб (Мулик 89), Задерака, Лин (Каменский 63), Парако (Майя 77)

Предупреждения: Кабаев, 40, Ярмоленко, 48 – Араухо, 57, Виливальд, 71