Сергей Разумовский

Бывший защитник Шахтера, Карпат, Днепра и сборной Украины Артем Федецкий получил новую должность в структуре Украинской ассоциации футбола. Как сообщает пресс-служба УАФ, он избран членом Контрольно-дисциплинарного комитета.

Соответствующее решение было принято на очередном ежегодном Конгрессе УАФ, на котором произошли кадровые изменения в нескольких органах ассоциации. В частности в Контрольно-дисциплинарном комитете и Исполнительном комитете.

В рамках обновления состава КДК Конгресс отозвал из комитета Сергея Бухалєнкова, Виталия Реву и Дениса Сперова. Вместо них новыми членами Контрольно-дисциплинарного комитета стали Юрий Гуменюк, Мирослав Небесник и Артем Федецкий.

Также изменения произошли в Исполнительном комитете УАФ. В рамках ротации представителей Ассамблеи регионов были прекращены полномочия членов Исполкома Сергея Куницына и Алексея Маркова. Кроме того, делегаты приняли к сведению, что еще 2 сентября 2025 года свои полномочия члена Исполкома сложил Игорь Хиблин.

По предложению Ассамблеи регионов в состав Исполкома УАФ вошли трое новых представителей: Николай Белый, который возглавляет Запорожскую областную ассоциацию футбола, Иван Дуран — глава Закарпатской ассоциации футбола, а также Тарас Клим — глава Ивано-Франковской ассоциации футбола.

Отдельно Конгресс принял решение предоставить Игорю Хиблину почетное членство в УАФ. Такой статус он получил за выдающиеся заслуги перед украинским футболом.

