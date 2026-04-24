Сергей Разумовский

В 32-м туре испанской Ла Лиги мадридский Реал на выезде не удержал победу над Бетисом, завершив встречу вничью 1:1.

Команда из Мадрида вышла вперед уже на 17-й минуте, когда отличился Винисиус Жуниор. Казалось, что гости смогут довести матч до минимальной победы, однако в компенсированное время Бетис вырвал ничью. На 94-й минуте забил Эктора Бельерин — воспитанник Барселоны нанес точный удар и лишил Реал двух важных очков.

Украинский вратарь Андрей Лунин провел очередной матч в стартовом составе мадридцев и был близок к тому, чтобы впервые за десять игр оставить свои ворота «сухими». Однако гол в концовке перечеркнул эту возможность. Несмотря на пропущенный мяч, игру украинца оценили на 7.4.

Статистика Лунина в этом матче однако выглядит солидно:

3 сейва;

0,6 предотвращённых голов;

87% точности передач (27 из 31);

39 касаний мяча;

3 передачи в последнюю треть поля.

После этой ничьи Реал набрал 74 очка в турнирной таблице и рискует отстать от Барселоны на 11 баллов. Бетис после этого матча имеет 50 баллов и занимает пятое место.

Ла Лига, 32-й тур

Реал Бетис – Реал Мадрид 1:1

Голы: Бельерин, 90+4 – Винисиус Жуниор, 17

Бетис: Вальейс, Бельерин, Бартра (Льоренте 32), Натан, Родригес, Фидальго (Рока 46), Амрабат (Иско 73), Антони, Форнальс (Ло Чельсо 68), Эззальзули, Бакамбу (Кучо 46).

Реал: Лунин, Александер-Арнольд, Рюдигер, Хейсен (Алаба 73), Менди, Вальверде, Питарч, Беллингем, Браим (Анхель 81), Винисиус, Мбаппе (Гонсало 81).

Предупреждения: Амрабат – Хейсен, Александер-Арнольд