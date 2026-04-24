Украина выиграла женский командный зачет ЧЕ по борьбе, завоевав 8 медалей
Украинки завоевали 6 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую награды
около 1 часа назад
Украинские борцы Ирина Коляденко, Мария Ефремова, Надежда Соколовская и Соломия Винник завоевали четыре медали (три золотых и одну бронзовую) на чемпионате Европы в албанском городе Тирана.
По итогам соревнований Украина победила в командном зачете ЧЕ по женской борьбе.
В весовой категории до 65 кг победила Ирина Коляденко. В финале вице-чемпионка Олимпийских игр-2024 одолела «нейтральную» борца алину касабиеву — 9:0, в четвертый раз став чемпионкой Европы.
В весе до 53 кг золото завоевала Мария Ефремова, которая победила действующую чемпионку Европы Марию Преволараки. Для Марии это дебютная награда на взрослом уровне.
Также золото континентального первенства в категории до 72 кг завоевала Надежда Соколовская, победив в финале соперницу из Польши Викторию Холуй. Эта награда стала для Надежды первой в карьере на уровне взрослых чемпионатов Европы.
Соломия Винник (до 57 кг) завоевала бронзовую медаль. В схватке за награду украинка победила представительницу Швеции Эвелину Гультен.
В целом в копилке женской сборной Украины 8 медалей из 10 возможных: 6 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая.
Поделиться