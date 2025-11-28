Павел Василенко

Нападающий Зари Пилип Будковский может сменить клубную прописку в ближайшее время, сообщает ВЗбірна.

Отмечается, что форвард луганской команды имеет несколько предложений от команд верхней половины таблицы УПЛ. Пока игрок не принял решения.

Сообщается, что у игрока уже три разных варианта продолжения карьеры. При этом футболист имеет предложение и от Зари, которая хочет сохранить капитана.

Контракт Будковского с луганским клубом заканчивается летом 2026 года.

33-летний украинский форвард в нынешнем сезоне сыграл в 13 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.