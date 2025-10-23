Будковский подтвердил переговоры о продлении контракта с Зарей
Уточнили ли, на какой срок будет рассчитано новое соглашение?
11 минут назад
Нападающий Зари Пилип Будковский подтвердил, что клуб предложил ему новый контракт, и стороны уже ведут переговоры.
Да, предложили новый контракт. Пока ведем переговоры. Пока все. Играем на контракте, мы все играем за Зарю и будем выкладываться на максимум, насколько это возможно.
Чаще забиваю в этом сезоне? Это лучшая реализация моментов. В том сезоне были моменты и где-то не реализовывал. В этом тоже есть моменты – где-то реализую, где-то не реализую. Больше удача помогает. Работаем каждую неделю над такими компонентами – это идет в плюс и у нас получается забивать.
Для каждого нападающего есть какой-то минимум – выходить, забивать и помогать команде набирать зачетные баллы. Набирать очки и двигаться вверх – это самое главное. А там я забью или отдам – главное, что команда победит и получит положительный результат, – заявил Будковский в интервью Tribuna.com.
Напомним, Будковский забил в ворота Динамо и тем самым отобрал очки у гранда (1:1).