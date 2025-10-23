Нападающий Зари Пилип Будковский подтвердил, что клуб предложил ему новый контракт, и стороны уже ведут переговоры.

Да, предложили новый контракт. Пока ведем переговоры. Пока все. Играем на контракте, мы все играем за Зарю и будем выкладываться на максимум, насколько это возможно.

Чаще забиваю в этом сезоне? Это лучшая реализация моментов. В том сезоне были моменты и где-то не реализовывал. В этом тоже есть моменты – где-то реализую, где-то не реализую. Больше удача помогает. Работаем каждую неделю над такими компонентами – это идет в плюс и у нас получается забивать.

Для каждого нападающего есть какой-то минимум – выходить, забивать и помогать команде набирать зачетные баллы. Набирать очки и двигаться вверх – это самое главное. А там я забью или отдам – главное, что команда победит и получит положительный результат, – заявил Будковский в интервью Tribuna.com.