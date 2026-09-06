Сергей Разумовский

Во втором туре немецкой Бундеслиги Вердер одержал яркую победу над Лейпцигом – 3:1. Бременцы, которые неудачно стартовали в чемпионате, открыли счёт уже на четвёртой минуте: Грюль перехватил мяч после ошибки защитника, Чуки продолжил атаку на Динкчи, а тот переиграл вратаря. Лейпциг постепенно выровнял игру, но Нкунку не использовал свой момент. После перерыва Фюлькруг головой замкнул подачу Грюля с углового, а на 80-й минуте сам Грюль довёл преимущество хозяев до трёх мячей. Баку в компенсированное время забил гол престижа. Поражение стало для команды Демикелиса серьёзным сигналом перед стартом в Лиге чемпионов.

Боруссия Дортмунд в гостях одолела Хоффенхайм – 3:2. Хозяева дважды поразили ворота соперника: Авдуллаху забил перед перерывом, а Лемперле удвоил преимущество на 54-й минуте. Однако затем игру перевернул Гирасси. Сначала он замкнул подачу Антона, а через несколько минут ассистировал Силве. Победный мяч на 86-й минуте вышел курьёзным: дебютант Боруссии Нванери, арендованный у Арсенала, прострелил в штрафную площадку, а Хайдери срезал мяч в собственные ворота. Хоффенхайм после двух туров остаётся без побед.

Байер не оставил шансов Униону – 4:0. После сенсационного поражения Эльферсбергу леверкузенцы моментально взялись исправлять ситуацию. Фернандес открыл счёт уже на первой минуте после передачи Гутьерреса, а на 28-й минуте Медина удвоил преимущество с паса того же испанца. После перерыва Шик забил сам и затем помог отличиться Маза. Унион почти не угрожал воротам соперника.

Бавария потеряла очки в матче с Шальке – 0:0. Компани оставил на лавке Кейна, Олисе и Мусиалу, из-за чего мюнхенцам не хватало остроты. Шальке регулярно убегал в быстрые контратаки, но не воспользовался ошибками Павловича и Упамекано. После перерыва выход лидеров Баварии усилил давление, однако хозяева перестроили оборону и выстояли. Кариус совершил пять сейвов и дважды выиграл дуэли один на один.

Турнирную таблицу Бундеслиги сенсационно возглавили Фрайбург, дортмундская Боруссия и новичок Эльферсберг. Бавария с четырьмя баллами пасёт задних в этой гонке.

Бундеслига, второй тур

Вердер – Лейпциг 3:1

Голы: Динкчи, 4, Фюлькруг, 68, Грюль, 80 – Баку, 90+5

Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд 2:3

Голы: Авдуллаху 45, Лемперле 54 – Гирасси 61, Силва 66, Хайдери 86 (автогол)

Байер – Унион 4:0

Голы: Фернандес 1, Медина 28, Шик 48, Маза 66

Шальке – Бавария 0:0