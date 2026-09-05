Шахтер благодаря голам Мейреллиша и Алиссона обыграл Карпаты в матче УПЛ
Для львовского клуба это первое поражение в новом сезоне чемпионата Украины
Фото: ФК Шахтёр
Донецкий Шахтер одержал победу над львовскими Карпатами в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги.
Львовяне открыли счет на 12-й минуте — отличился Назарий Русин. Вскоре донетчане восстановили паритет благодаря точному удару Луки Мейреллиша, который успешно сыграл на добивании.
Во втором тайме решающий мяч в встрече забил Алиссон.
УПЛ. 5-й тур
Карпаты – Шахтер – 1:2
Голы: Русин, 12 – Мейреллиш, 25, Алиссон, 67
11 сентября Карпаты сыграют против Колоса. Шахтер 10 сентября начнет выступления в Лиге чемпионов матчем против ПСВ, а 14 сентября сыграет с Черноморцем.
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