Сергей Разумовский

В 30-м туре немецкой Бундеслиги произошло сразу несколько неожиданных результатов, которые повлияли как на борьбу за места в верхней части турнирной таблицы, так и на чемпионскую интригу. Одной из главных сенсаций тура стало выездное поражение дортмундской Боруссии от Хоффенхайма. Команда из Дортмунда потеряла важные очки, а главным героем встречи стал хорватский форвард Андрей Крамарич, который дважды реализовал пенальти и принес своей команде важную победу.

Еще один неожиданный результат был зафиксирован в матче с участием Байера. Команда из Леверкузена на собственном поле не смогла удержать преимущество и позволила сопернику одержать волевую победу. Решающую роль в этом противостоянии сыграл Ридер, который оформил дубль и стал еще одним ярким героем игрового дня в Бундеслиге.

На фоне неудач конкурентов из числа фаворитов тура победу смог одержать только Лейпциг. Команда уверенно провела выездной матч против Айнтрахта и трижды отметилась в воротах соперника. За «быков» отличились Диоманде, Нуса и Гардер.

Дортмундская Боруссия осталась на второй позиции, имея 64 очка. Несмотря на поражение, команда сохранила свое место, хотя потеряла шанс хотя бы теоретически оказывать давление на лидера. Лейпциг с 59 баллами поднялся на третью ступеньку, а Байер имеет 52 очка и чувствует себя довольно спокойно в борьбе за еврокубковые места, поскольку его отрыв от Айнтрахта составляет десять пунктов.

Результаты тура также приблизили Баварию к досрочному завоеванию чемпионского титула. Мюнхенский клуб на данный момент имеет 76 очков и уже в этом туре может официально оформить чемпионство. Для этого Баварии достаточно не проиграть Штутгарту. В случае ничьей мюнхенцы гарантируют себе «Серебряную салатницу» и досрочно завершат борьбу за первое место в свою пользу.

Бундеслига, 30-й тур

Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд 2:1

Голы: Крамарич, 42 (пен.), 90+8 (пен.) – Гирасси, 87

Байер – Аугсбург 1:2

Голы: Шик, 12 – Ридер, 15, 90+7 (пен.)

Айнтрахт – Лейпциг 1:3

Голы: Ларссон, 34 – Диоманде, 27, Нуса, 70, Гардер, 81