Владимир Кириченко

Шахтер по сумме двух матчей обыграл АЗ (5:2) в четвертьфинале Лиги конференций.

Дончане в этом сезоне провели 18 игр в еврокубках, набрав 24,25 балла в рейтинг коэффициентов УЕФА. Больше команда набирала только в кампании-2008/09, когда выиграла Кубок УЕФА (28 баллов).

У Шахтера остается возможность установить абсолютный рекорд: в трех потенциальных матчах, с учетом возможного финала и бонусных очков, на кону остается 6,5 балла.

В полуфинале Лиги конференций Шахтер сыграет против Кристал Пэлес. Матчи пройдут 30 апреля и 7 мая.

Напомним, Шахтер стал единственным представителем не из топ-6 лиг рейтинга УЕФА в полуфиналах всех еврокубков.