Бундеслига. Дебют Эриксена, голевая феерия во Франкфурте. Видео
Результаты 4 тура
около 1 часа назад
4 тур Бундеслиги завершился тремя матчами.
Воскресная программа началась триллером во Франкфурте. Местные Айнтрахт и Унион на двоих забили 7 мячей.
Байер при поддержке своих трибун не смог одолеть Гладбах, который на этот матч вышел с временным тренером после увольнения Херрардо Сеоане на прошлой неделе.
Закрывали тур в Дортмунде Боруссия и Вольфсбург. Единственного гола Адееми хватило команде Нико Ковача, чтобы триумфовать в родных стенах. Также в этом матче принял участие звездный новичок волков Кристиан Эриксен, который впервые сыграл на полях Германии.
Бундеслига. 4 тур
Айнтрахт Унион 3:4
Голы: Браун, 45+3, Узун, 80, Буркардт, 87 (с пенальти) - Анса, 9, Берк, 32, 53, 56
Байер - Боруссия М 1:1
Голы: Тиллман, 70 - Табакович, 90+2
Боруссия Д - Вольфсбург 1:0
Гол: Адееми, 20
