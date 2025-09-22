4 тур Бундеслиги завершился тремя матчами.

Воскресная программа началась триллером во Франкфурте. Местные Айнтрахт и Унион на двоих забили 7 мячей.

Байер при поддержке своих трибун не смог одолеть Гладбах, который на этот матч вышел с временным тренером после увольнения Херрардо Сеоане на прошлой неделе.

Закрывали тур в Дортмунде Боруссия и Вольфсбург. Единственного гола Адееми хватило команде Нико Ковача, чтобы триумфовать в родных стенах. Также в этом матче принял участие звездный новичок волков Кристиан Эриксен, который впервые сыграл на полях Германии.

Бундеслига. 4 тур

Айнтрахт Унион 3:4

Голы: Браун, 45+3, Узун, 80, Буркардт, 87 (с пенальти) - Анса, 9, Берк, 32, 53, 56

Байер - Боруссия М 1:1

Голы: Тиллман, 70 - Табакович, 90+2

Боруссия Д - Вольфсбург 1:0

Гол: Адееми, 20

