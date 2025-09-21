Гол украинца принес Лехии третью победу в сезоне, но не избавил от зоны вылета. Видео
Команда из Гданьска одержала победу над Погонью в матче с семью голами
около 2 часов назад
В пятом туре польской Экстраклясы Лехия Гданьск добилась драматической выездной победы над Погонью.
Игра была насыщена событиями и голами. Уже в первом тайме команды обменялись результативными ударами: Молнар открыл счет, но Мена быстро сравнял. До перерыва Джувара снова вывел хозяев вперед, однако Лехия после отдыха перехватила инициативу. Сначала отличился украинец Иван Желизко. Погонь еще имела шанс спастись – Капич не реализовал пенальти. Однако автогол Лончара подарил гостям преимущество.
Уже в компенсированное время Сезоненко фактически снял вопрос о победителе. Ульвестад ударом с 11 метров сократил отставание до минимума. Однако времени для камбека уже не осталось. Среди украинцев: Желизко провел все 90 минут, Богдан Вьюнник отыграл 92 минуты, арендованный у Динамо Максим Дьячук также провел матч полностью, тогда как Богдан Сарнавский и Антон Царенко пропустили игру из-за травм.
Лехия набрала шесть очков и осталась в зоне вылета.
Чемпионат Польши, девятый тур
Погонь – Лехия Гданьск 3:4
Голы: Молнар, 24, Джувара, 39, Ульвестад, 90+8 (пен.) – Мена, 29, Желизко, 53, Лончар, 77 (автогол), Сезоненко, 90+3
Поделиться