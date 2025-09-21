Сергей Стаднюк

В пятом туре польской Экстраклясы Лехия Гданьск добилась драматической выездной победы над Погонью.

Игра была насыщена событиями и голами. Уже в первом тайме команды обменялись результативными ударами: Молнар открыл счет, но Мена быстро сравнял. До перерыва Джувара снова вывел хозяев вперед, однако Лехия после отдыха перехватила инициативу. Сначала отличился украинец Иван Желизко. Погонь еще имела шанс спастись – Капич не реализовал пенальти. Однако автогол Лончара подарил гостям преимущество.

Уже в компенсированное время Сезоненко фактически снял вопрос о победителе. Ульвестад ударом с 11 метров сократил отставание до минимума. Однако времени для камбека уже не осталось. Среди украинцев: Желизко провел все 90 минут, Богдан Вьюнник отыграл 92 минуты, арендованный у Динамо Максим Дьячук также провел матч полностью, тогда как Богдан Сарнавский и Антон Царенко пропустили игру из-за травм.

Лехия набрала шесть очков и осталась в зоне вылета.

Чемпионат Польши, девятый тур

Погонь – Лехия Гданьск 3:4

Голы: Молнар, 24, Джувара, 39, Ульвестад, 90+8 (пен.) – Мена, 29, Желизко, 53, Лончар, 77 (автогол), Сезоненко, 90+3