Бущан впервые с сентября сыграл за Полесье, однако есть нюанс. Результаты 28-го тура Второй лиги
До недавнего времени вратарь сборной Украины был откровенно не нужен Ротаню, что и показал выход на поле в третьем дивизионе
Завершились все матчи в 28-м туре украинской Второй лиги. Были сыграны все матчи в обеих группах. Игровой уикенд принес несколько результативных поединков, уверенные победы фаворитов, а также возвращение на поле известного голкипера Георгия Бущана.
Группа А
Пятница, 24 апреля
В группе А матчи стартовали еще в пятницу. Ужгород на выезде обыграл Буковину-2 с счетом 4:2. Хозяева дважды забивали, однако гости оказались значительно более эффективными в атаке, а Ховайко оформил дубль. В другом матче дня Нива Винница без шансов разобралась с Самбором-Нивой-2 — 3:0. Дубль в этом поединке записал на свой счет Петленко.
Вторая лига. Группа А, 28-й тур
Буковина-2 – Ужгород 2:4
Голы: Гамолов, 31, Илика, 72 – Ховайко, 40, 53, Терещенко, 49, Коваленко, 72
Самбор-Нива-2 – Нива Винница 0:3
Голы: Петленко, 45, 61, Загорулько, 89
Суббота, 25 апреля
В субботу Куликов дома обыграл Атлет с счетом 2:0. Героем встречи стал Волков, который отличился дважды — на 33-й и 65-й минутах.
Вторая лига. Группа А, 28-й тур
Куликов – Атлет 2:0
Голы: Волков, 33, 65
Понедельник, 27 апреля
Завершала программу группы А встреча в понедельник, 27 апреля, в которой Полесье-2 уверенно победило Скалу 1911 — 3:0. За житомирцев забили Романчук, Хадрой и Раско.
Отдельного внимания заслуживает появление в составе Полесья-2 вратаря Георгия Бущана. Для него это был первый официальный матч с 24 сентября 2025 года, когда он играл в Кубке Украины против Руха и пропустил трижды. Правда, свое возвращение голкипер отметил пока лишь в составе второй команды...
Вторая лига. Группа А, 28-й тур
Полесье-2 – Скала 1911 3:0
Голы: Романчук, 30, Хадрой, 65, Раско, 81
Группа Б
В группе Б все матчи состоялись в субботу, 25 апреля. Диназ и Левый Берег-2 не выявили победителя — 0:0. Минимальную победу в гостях одержала Александрия-2, которая благодаря голу Малько на 42-й минуте обыграла Тростянец — 1:0. Ничейным завершился и матч Локомотив – Чайка. Команды обменялись забитыми мячами еще до перерыва и разошлись с счетом 1:1.
Самую убедительную победу в группе Б одержал Черноморец-2, который разгромил Пенуел с счетом 4:0. Лущик и Онуфриенко обеспечили преимущество.ещё в первом тайме, а после перерыва Козырь оформил дубль и довёл счёт до крупного.
Ещё один яркий матч состоялся между Колосом-2 и Ребелом. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 4:1. В составе Колос-2 забивали Таранукха, Приходько, Любко и Недоля, который реализовал пенальти. Единственный мяч Ребела записал на себя Мазур, отметившись после добивания на 75-й минуте.
Вторая лига. Группа Б, 28-й тур
Диназ – Левый Берег-2 0:0
Тростянец – Александрия-2 0:1
Гол: Малько, 42
Локомотив – Чайка 1:1
Голы: Мельниченко, 36 – Музиченко, 26
Пенуэл – Черноморец-2 0:4
Голы: Лущик, 19, Онуфриенко, 31, Козырь, 48, 63
Колос-2 – Ребел 4:1
Голы: Таранукха, 15, Приходько, 32, Любко, 59, Недоля, 77 (пен.) – Мазур, 75
