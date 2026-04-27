Сергей Разумовский

Завершились все матчи в 28-м туре украинской Второй лиги. Были сыграны все матчи в обеих группах. Игровой уикенд принес несколько результативных поединков, уверенные победы фаворитов, а также возвращение на поле известного голкипера Георгия Бущана.

Группа А

Пятница, 24 апреля

В группе А матчи стартовали еще в пятницу. Ужгород на выезде обыграл Буковину-2 с счетом 4:2. Хозяева дважды забивали, однако гости оказались значительно более эффективными в атаке, а Ховайко оформил дубль. В другом матче дня Нива Винница без шансов разобралась с Самбором-Нивой-2 — 3:0. Дубль в этом поединке записал на свой счет Петленко.

Вторая лига. Группа А, 28-й тур

Буковина-2 – Ужгород 2:4

Голы: Гамолов, 31, Илика, 72 – Ховайко, 40, 53, Терещенко, 49, Коваленко, 72

Самбор-Нива-2 – Нива Винница 0:3

Голы: Петленко, 45, 61, Загорулько, 89

Суббота, 25 апреля

В субботу Куликов дома обыграл Атлет с счетом 2:0. Героем встречи стал Волков, который отличился дважды — на 33-й и 65-й минутах.

Куликов – Атлет 2:0

Голы: Волков, 33, 65

Понедельник, 27 апреля

Завершала программу группы А встреча в понедельник, 27 апреля, в которой Полесье-2 уверенно победило Скалу 1911 — 3:0. За житомирцев забили Романчук, Хадрой и Раско.

Отдельного внимания заслуживает появление в составе Полесья-2 вратаря Георгия Бущана. Для него это был первый официальный матч с 24 сентября 2025 года, когда он играл в Кубке Украины против Руха и пропустил трижды. Правда, свое возвращение голкипер отметил пока лишь в составе второй команды...

Полесье-2 – Скала 1911 3:0

Голы: Романчук, 30, Хадрой, 65, Раско, 81

Турнирная таблица

Группа Б

В группе Б все матчи состоялись в субботу, 25 апреля. Диназ и Левый Берег-2 не выявили победителя — 0:0. Минимальную победу в гостях одержала Александрия-2, которая благодаря голу Малько на 42-й минуте обыграла Тростянец — 1:0. Ничейным завершился и матч Локомотив – Чайка. Команды обменялись забитыми мячами еще до перерыва и разошлись с счетом 1:1.

Самую убедительную победу в группе Б одержал Черноморец-2, который разгромил Пенуел с счетом 4:0. Лущик и Онуфриенко обеспечили преимущество.ещё в первом тайме, а после перерыва Козырь оформил дубль и довёл счёт до крупного.

Ещё один яркий матч состоялся между Колосом-2 и Ребелом. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 4:1. В составе Колос-2 забивали Таранукха, Приходько, Любко и Недоля, который реализовал пенальти. Единственный мяч Ребела записал на себя Мазур, отметившись после добивания на 75-й минуте.

Вторая лига. Группа Б, 28-й тур

Диназ – Левый Берег-2 0:0

Тростянец – Александрия-2 0:1

Гол: Малько, 42

Локомотив – Чайка 1:1

Голы: Мельниченко, 36 – Музиченко, 26

Пенуэл – Черноморец-2 0:4

Голы: Лущик, 19, Онуфриенко, 31, Козырь, 48, 63

Колос-2 – Ребел 4:1

Голы: Таранукха, 15, Приходько, 32, Любко, 59, Недоля, 77 (пен.) – Мазур, 75

Турнирная таблица