Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем четвертого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана поделился оценкой игры вингера Назара Волошина и его перспективами стать заменой для дисквалифицированного Михаила Мудрика. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

К сожалению, у нас нет времени, чтобы давать игрокам максимальную нагрузку, проверять скорость. Но считаю, что Назар провел хорошую игру в Исландии.

Однако при этом не могу сказать, что он уже лидер сборной. Ему нужно показывать высокий уровень и в клубе, и в национальной команде. Каждый игрок, который выходит... Нет разницы, 90 минут, пять или десять. Я вижу, что все играют на максимуме. Это была вторая игра Назара за национальную сборную, и он очень помог нам.