Сергей Разумовский

Защитник «Эвертона» и национальной сборной Украины Виталий Миколенко вскоре во второй раз станет отцом. Радостной новостью футболист поделился вместе со своей женой Викторией на своих страницах в Instagram.

Супруги опубликовали совместное фото и сообщили, что ожидают пополнения в семье. В подписи к публикации пара коротко, но эмоционально обратилась к будущему ребенку.

+1 в семье Миколенко. Мы тебя ждем. Семья Миколенко

Для семьи это будет уже второй ребенок. Впервые родителями Миколенко стали зимой 2025 года. Тогда футболист также делился радостными эмоциями с подписчиками и получил много поздравлений от партнеров по команде, друзей и болельщиков.

На данный момент Виталий Миколенко продолжает выступать за «Эвертон» в английской Премьер-лиге и остается одним из ключевых футболистов сборной Украины. Недавно защитник получил вызов от нового наставника «сине-желтых» Андреа Мальдеры.