Павел Василенко

Футбольный мир потрясла тревожная новость: 34-летний бразилец Оскар, бывший игрок лондонского Челси, может завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

Во время тренировки с Сан-Паулу полузащитник внезапно потерял сознание, когда работал на велотренажере. Его немедленно госпитализировали, а медики выявили признаки сердечной аномалии, что поставило крест на дальнейших выступлениях футболиста.

По информации Daily Mail, врачи посоветовали Оскару сосредоточиться на лечении и полном восстановлении, так как дальнейшая игра может представлять угрозу его жизни.

Оскар был одной из самых ярких звезд Челси в 2010-х годах. В составе синих он дважды становился чемпионом Англии и выиграл Лигу Европы, прежде чем в 2017 году неожиданно покинул Европу ради выступлений в Китае за Шанхай СИПГ.

В начале этого года он вернулся в Бразилию, надеясь начать новый этап карьеры в Сан-Паулу.

За сборную Бразилии Оскар провел 48 матчей и забил 12 голов, оставшись в памяти болельщиков как игрок с утонченным пасом и изысканным видением поля.