Преступники пытались проникнуть в дом игрока Челси, когда он был дома с детьми.
Известны подробности печального инцидента
2 дня назад
Вингер Челси Рахим Стерлинг пережил настоящий ужас. В его дом в графстве Беркшир пытались ворваться неизвестные в масках – как раз тогда, когда футболист находился внутри вместе с детьми.
Как сообщает The Telegraph, инцидент произошел вечером в субботу. Неизвестные злоумышленники пытались проникнуть в дом 30-летнего игрока, однако попытка оказалась неудачной.
Представители футболиста подтвердили событие:
«Мы можем подтвердить, что Рахим Стерлинг стал жертвой попытки проникновения злоумышленников. К счастью, он и его дети в безопасности. Просим уважать частную жизнь семьи в это трудное время».
Напомним, что это не первый подобный случай – в декабре 2022 года во время чемпионата мира в Катаре дом Стерлинга уже был ограблен.
В нынешнем сезоне футболист еще не провел ни одного матча за Челси и тренируется отдельно от основного состава по решению главного тренера Энцо Марески.
Поделиться