Павел Василенко

Вингер Челси Рахим Стерлинг пережил настоящий ужас. В его дом в графстве Беркшир пытались ворваться неизвестные в масках – как раз тогда, когда футболист находился внутри вместе с детьми.

Как сообщает The Telegraph, инцидент произошел вечером в субботу. Неизвестные злоумышленники пытались проникнуть в дом 30-летнего игрока, однако попытка оказалась неудачной.

Представители футболиста подтвердили событие:

«Мы можем подтвердить, что Рахим Стерлинг стал жертвой попытки проникновения злоумышленников. К счастью, он и его дети в безопасности. Просим уважать частную жизнь семьи в это трудное время».

Напомним, что это не первый подобный случай – в декабре 2022 года во время чемпионата мира в Катаре дом Стерлинга уже был ограблен.

В нынешнем сезоне футболист еще не провел ни одного матча за Челси и тренируется отдельно от основного состава по решению главного тренера Энцо Марески.