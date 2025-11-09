Вулверхэмптон забыл выйти на второй тайм матча против Челси
Интрига исчезла со свистком на перерыв
около 1 часа назад
Челси в рамках 11 тура АПЛ дома принимал Вулверхэмптон. Матч в Лондоне завершился со счетом 3:0.
Главный неудачник чемпионата на протяжении первых 45 минут не выглядел статистом, сдерживая предпосылки для лондонцев открыть счет до перерыва.
Коррективы тренерского штаба Челси принесли желаемый эффект во второй половине встречи, когда мяч трижды побывал в воротах "Волков".
Победу команде Энцо Марески обеспечили Гюсто, Жоао Педро и Нету.
АПЛ. 11 тур
Челси - Вулверхэмптон 3:0
Голы: Гюсто, 51, Педро, 65, Нету, 73