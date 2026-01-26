Павел Василенко

Бывший нападающий Милана и сборной Бразилии Алешандре Пато неожиданно оказался среди потенциальных владельцев английского футбольного клуба. По информации британских СМИ, 35-летний бразилец ведет переговоры о покупке Колчестер Юнайтед, который в настоящее время выступает во Второй лиге Англии.

В прошлые выходные Пато лично посетил клуб, где встретился с действующим владельцем и председателем правления Робби Коуллингом, а также присутствовал на матче, в котором Колчестер одержал домашнюю победу над Флитвуд Таун. Какой именно формат инвестиций рассматривает экс-футболист – полный выкуп клуба или частичное участие – пока не сообщается.

Робби Коуллинг владеет Колчестером почти 20 лет и ранее уже заявлял о готовности передать клуб новым инвесторам. Прошлым летом интерес к команде проявляла американская компания Lightwell Sports Group, однако сделка сорвалась на финальной стадии.

В настоящее время Колчестер Юнайтед занимает восьмое место во Второй лиге, отставая от зоны плей-офф всего на три очка. Команда не знает поражений в шести последних матчах – четыре победы и две ничьи – и снова пытается завоевать повышение в классе, чего не удавалось сделать уже десять сезонов подряд.

Тренд, когда бывшие футбольные звезды инвестируют в клубы, набирает обороты: недавно Лука Модрич стал совладельцем Суонси, Гарет Бейл ведет переговоры относительно Кардиффа, а Серхио Рамос близок к вхождению в руководство Севильи.