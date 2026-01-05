Павел Василенко

История с возможной покупкой Севильи Серхио Рамосом получила новое развитие и постепенно переходит из плоскости слухов в конкретные финансовые расчеты. По информации The Athletic, легендарный защитник возглавляет группу иностранных инвесторов, которая уже подготовила официальное предложение по покупке андалусского клуба.

Ключевой деталью сделки является сумма – около 400 миллионов евро. Именно столько консорциум, в состав которого входит американский инвестиционный фонд, готов заплатить за 100% акционерного капитала Севильи. При этом сам Рамос, который в настоящее время находится без клуба после ухода из мексиканского Монтеррея, не будет главным инвестором, а скорее станет публичным лицом проекта.

Впрочем, сделка имеет ряд важных оговорок. Главной неизвестной остается кредит, полученный Севильей в 2021 году от CVC Capital Partners вместе с большинством клубов Ла Лиги. Пока не ясно, будет ли этот финансовый инструмент считаться полноценным долгом, что непосредственно повлияет на окончательную оценку клуба.

Кроме того, предложенные 400 миллионов евро касаются исключительно стоимости клуба и не предусматривают дополнительных вливаний в виде увеличения капитала для финансового оздоровления. Окончательное решение будет зависеть от результатов внешнего аудита, который должен определить реальное положение дел. Стоит отметить, что предложение группы Рамоса – всего лишь одно из трех, которые в настоящее время рассматривает Севилья. Отметим, что испанец начинал свою карьеру именно в этом клубе.