Павел Василенко

Американская бизнесвумен и телеведущая Марта Стюарт стала совладелицей валлийского Суонси Сити. Первая женщина-миллиардер в США, самостоятельно создавшая свое состояние, присоединилась к структуре клуба как миноритарный инвестор.

Стюарт присутствовала на трибунах во время победного матча Суонси против Рексема (2:1) в Чемпионшипе, который состоялся в пятницу, после чего официально вошла в число совладельцев клуба.

«Мы очень рады приветствовать Марту в нашей команде. Просмотр матча вживую только усилил ее энтузиазм и желание стать частью Суонси Сити», – говорится в официальном заявлении клуба.

Марта Стюарт стала еще одной звездной личностью среди миноритарных владельцев Суонси, следуя примеру американского рэпера Снуп Догга. Ранее к числу совладельцев также присоединился Лука Модрич - обладатель «Золотого мяча», который официально присоединится к клубу в апреле.

В настоящее время Суонси Сити занимает 19-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, а в следующем туре встретится с лидером лиги – Ковентри.