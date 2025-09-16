Павел Василенко

Как стало известно Sport Arena, бывший вратарь Динамо, Шахтера, Черноморца, Металлиста и ряда других клубов Артур Рудько был задержан при попытке покинуть территорию Украины незаконным путем.

По неофициальной информации, 33-летний экс-футболист сейчас проходит базовую военную подготовку в учебном центре ВСУ.

В своей карьере Рудько выступал не только за украинские гранды, но и за польский Лех и кипрский Пафос. Также имеет две игры за молодежную сборную Украины.

Последним клубом голкипера был одесский Черноморец, который в прошлом сезоне вылетел из УПЛ в Первую лигу. В настоящее время он находится в статусе свободного агента.