Эксфутболист сборной Румынии Адриан Муту высказал мнение, что нападающий киевского Динамо Владислав Бленуце на данный момент не соответствует уровню команды, которая ставит перед собой чемпионские задачи.

По словам Муту, клубу с такими амбициями нужен форвард высшего класса, способный стабильно решать результат матчей.

«Я думаю, он - хороший игрок, но не для чемпионства. Динамо нужен супер-нападающий, если они хотят выиграть титул. Я не думаю, что Бленуце может помочь, пока он не забил даже 7 голов за сезон. Это не тот игрок, который нужен Динамо. Сейчас он скромный нападающий, ничего особенного», - приводит слова Муту Fanatik.

В текущем сезоне Бленуце принял участие в десяти поединках, отметившись одним забитым мячом. Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2030 года, а, по данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в два миллиона евро.

Ранее стало известно, что Динамо на последний матч Лиги конференций повезет новый главный тренер.