Бывший форвард сборной Румынии — о Бленуце: «Не думаю, что он может помочь Динамо»
Адриан Муту раскритиковал форварда
2 дня назад
Эксфутболист сборной Румынии Адриан Муту высказал мнение, что нападающий киевского Динамо Владислав Бленуце на данный момент не соответствует уровню команды, которая ставит перед собой чемпионские задачи.
По словам Муту, клубу с такими амбициями нужен форвард высшего класса, способный стабильно решать результат матчей.
«Я думаю, он - хороший игрок, но не для чемпионства. Динамо нужен супер-нападающий, если они хотят выиграть титул. Я не думаю, что Бленуце может помочь, пока он не забил даже 7 голов за сезон. Это не тот игрок, который нужен Динамо. Сейчас он скромный нападающий, ничего особенного», - приводит слова Муту Fanatik.
В текущем сезоне Бленуце принял участие в десяти поединках, отметившись одним забитым мячом. Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2030 года, а, по данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в два миллиона евро.
Ранее стало известно, что Динамо на последний матч Лиги конференций повезет новый главный тренер.