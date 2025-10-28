Денис Седашов

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью высказал мнение, кто мог бы стать идеальным соперником для британца Мозеса Итаума (13-0, 11 KO).

В интервью Football Blog Беллью предположил, что это мог бы быть его бывший соперник Энди Руис-младший (35-2-1, 22 KO).

Если он хочет рискнуть и побороться за свое имя, я просто не вижу лучшего варианта. Мозес может выиграть у него по очкам, но вряд ли сможет нокаутировать — у Руиса крепкий подбородок, он надежный. Тони Беллью

