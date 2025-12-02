Павел Василенко

Бывший футболист сборной Англии был арестован по подозрению в попытке изнасилования.

Подозреваемый, игравший за сборную Англии в 2010-х годах, был задержан в аэропорту Стэнстед, сообщает The Sun. Его имя не может быть названо по юридическим причинам.

«Мужчину арестовали по подозрению в попытке изнасилования, и он был освобожден под залог до конца февраля 2026 года, пока мы продолжаем расследование», – сказал представитель полиции Эссекса.

Сообщается, что игрока остановили на пункте паспортного контроля пограничники, прежде чем он смог сесть на рейс в воскресенье.

По данным The Sun, его данные указывают на то, что полиция разыскивает его по недавнему обвинению в попытке изнасилования.

В Великобритании имя арестованного редко разглашается или подтверждается полицией. Такой подход был введен после расследования Левесона в британских СМИ в 2012 году, в котором было указано, что имена арестованных подозреваемых не следует разглашать, «кроме как в исключительных и четко определенных обстоятельствах». Обычно имя разглашается, если подозреваемому предъявлено обвинение.