Павел Василенко

Билли Вигар получил серьезную травму в матче, который его команда Чичестер Сити играла в Истмийском Премьер-дивизионе против Вингейт энд Финчли.

«Билли получил серьёзную черепно-мозговую травму и сейчас находится в искусственной коме в отделении интенсивной терапии, где ему предоставляют наилучшее возможное лечение», – говорится в заявлении клуба.

Чичестер Сити также заявил, что «рано говорить о результате, и даже если все пойдет хорошо, путь к выздоровлению будет долгим.

«Вигар получил травму в первые 15 минут матча, и, по некоторым данным, травма была вызвана столкновением с твердой поверхностью у края поля, а не столкновением с соперником», – пишет таблоид The Sun.

По данным Sussex World, ему немедленно оказал первую медицинскую помощь парамедик, который был на стадионе, прежде чем его доставили вертолетом в лондонскую больницу. После инцидента матч был отменен.

Вигар начал свою футбольную карьеру в молодежной команде Арсенала, присоединившись к ней в возрасте 14 лет. Позже его перевели в команду U21 северолондонского клуба, но также он играл в аренде в Дерби Каунти U21 и Истборне. Нападающий окончательно покинул Арсенал в 2024 году после того, как не смог пробиться в основную команду.