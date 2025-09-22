Главный наставник Арсенала Микель Артета дал пресс-конференцию по итогам матча против Манчестер Сити, который завершился со счетом 1:1.

«Я чрезвычайно горжусь игроками и командой. Это общее чувство, но я очень разочарован результатом. Это чувство гордости касается того, как мы действовали, как играли и как доминировали в матче против этой команды, имея 11 игроков.

Думаю, очень четко видно, что мы хотели сделать, и мы очень хорошо начали матч, я считаю, что мы полностью доминировали. После их гола, а до этого они абсолютно ничего не создали, мы были немного шаткими в течение 5-7 минут, но потом мы снова взяли игру под контроль. Во втором тайме это было продолжение того же, только с одним другим игроком, а затем с двумя или тремя другими», – сказал Артета.