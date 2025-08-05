Михаил Цирюк

Во вторник, 5 августа, киевское Динамо проведет первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского Пафоса. Соперник, безусловно, по зубам подопечным Александра Шовковского, динамовцы будут считаться фаворитами пары, однако этот оппонент – все же совсем не Хамрун Спартанс.

Команда имеет в своем составе ряд качественных легионеров, тренирует ее многолетний ассистент Унаи Эмери, а перед встречей с чемпионом Украины киприоты подписали чемпиона Португалии, Англии, Франции и трехкратного победителя еврокубков. Так или иначе, такие команды Динамо должно проходить, и хочется верить, что класса бело-голубых хватит для того, чтобы уже через неделю оформить выход в плей-офф.

Больше Пафоса, чем силы

На тот факт, что соперник Динамо представляет чемпионат Кипра, не стоит особо обращать внимание. Кипрского в этой команде не так много. В заявке команды на противостояние с Динамо лишь пять киприотов, двое из которых – вратари. Да, эта команда выступает в не сильнейшей лиге, но кипрский футбол на подъеме, и в этой иронии есть доля правды.

В основной стадии Лиги конференций Кипр представляли три клуба, а в 1/16 финала мы даже увидели кипрское дерби между Омонией и Пафосом. Далее тогда прошел именно Пафос (1:1; 2:1), но уже в 1/8 уступил будущему полуфиналисту Юргордену (1:0; 0:3). Если вам и хотелось сказать что-то плохое о чемпионате Кипра, то просто посмотрите на таблицу коэффициентов УЕФА, в которой эта страна занимает 20 место, а Украина – только 27.

В прошлом сезоне Пафос выиграл чемпионат с отрывом в 7 очков от ближайшего преследователя. Для молодого клуба, основанного лишь в 2014 году, это был первый чемпионский титул. Был Пафос близок и к "золотому дублю", но в финале национального кубка уступил в серии пенальти старым знакомым Динамо – АЕКу из Ларнаки (0:0, пен. 4:5).

Кто же помог Пафосу добиться таких результатов, и почему эта команда – далеко не Хамрун? Прежде всего стоит отметить линию атаки. Бразильский форвард Андерсон Силва в прошлом сезоне забил 17 голов во всех турнирах. Левый вингер Жажа в предыдущей кампании не был таким результативным, однако в этой отличился решающим голом в противостоянии с Маккаби Тель-Авив (1:1; 1:0), который киприоты прошли во втором раунде.

Справа играет Мислав Оршич – 32-летний футболист, который не смог заиграть в Англии, однако в Динамо Загреб когда-то был настоящей звездой, центральный полузащитник Влад Драгомир в свое время прошел школу ``` лондонского Арсенала. По стилю своей работы этот кипрский клуб чем-то напоминает турецкого гранда: тоже любит приглашать относительно именитых сбитых летчиков. Однако топовые сбитые летчики едут в Турцию, США и Саудовскую Аравию, а сюда попадают значительно скромнее игроки.

Яркий пример пафосного трансфера Пафоса мы увидели буквально несколько дней назад, когда клуб объявил о подписании экс-игрока Бенфики, Челси, ПСЖ и сборной Бразилии Давида Луиса. Имя говорит само за себя, однако деду уже 38 лет, а в своем предыдущем клубе, бразильской Форталезе, он страдал от постоянных травм. Будет ли полезным такое приобретение с точки зрения футбола? Неизвестно. Зато пафосно. Как минимум первую игру против Динамо Луис пропустит: продолжает восстановление после травмы. Впрочем, Пафос от этого вряд ли что-то потерял. Потеряло разве что Динамо – возможность для кого-то из игроков обменяться футболками с легендой.

Незменное Динамо

Что же касается киевского Динамо, то оно, по сравнению с прошлым сезоном, не изменилось ни на йоту. И речь не только о кадрах: стиль игры, подход к ней, максимальная заточенность на результат – все то же самое. Противостояние с Хамруном в предыдущем раунде серьезно никто не воспринимал (3:0; 3:0) – вот киевляне и вышли в полноги, так как могли себе позволить.

Не изменилось Динамо и в стартовом поединке чемпионата. Это все еще такая же осторожная и прагматичная команда Шовковского с максимальной заточенностью под результат, однако ждать от бело-синих чего-то другого было бы крайне странно. Динамовцы забили быстрый мяч на 14-й минуте после хорошей комбинации, завершившейся ассистом Ваната на Шапаренко, а дальше просто не дали создать сопернику ничего.

Но даже такое Динамо, без свежей крови, на бумаге считается сильнее Пафоса. Уровень отдельных исполнителей киевлян действительно не поддается сомнениям, так что теперь, в этот и следующий вторник, нужно выйти и снова доказать это на поле. Конечно, это уже не Хамрун, однако киевляне, если действительно стремятся играть в основном этапе Лиги Чемпионов, просто обязаны быть лучшими.

Если команда Шовковского сыграет дисциплинированнее и ответственнее, чем с Хамруном, сумеет минимизировать количество ошибок и не дарить сопернику лишних шансов, то единственный представитель Украины в главном еврокубке будет в плей-офф.

В материале использованы фото Getty images, ФК Динамо Киев