Павел Василенко

Украинский защитник Валерий Лучкевич может продолжить карьеру в чемпионате Австрии, сообщает SportArena. Оборонец находится на радаре Блау-Вайс Линц, который выступает в элитном дивизионе страны.

Последним клубом Лучкевича было Динамо, где он играл во второй части сезона 2024/25, приняв участие в нескольких матчах, а в июле 2025 года покинул команду в статусе свободного агента. С тех пор защитник находится без клуба.

Блау-Вайс Линц в настоящее время занимает 12-е, последнее место в турнирной таблице чемпионата Австрии.