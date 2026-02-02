Бывший игрок Динамо может продолжить карьеру в австрийском клубе
Футболист находится в статусе свободного агента
Фото - ФК Динамо
Украинский защитник Валерий Лучкевич может продолжить карьеру в чемпионате Австрии, сообщает SportArena. Оборонец находится на радаре Блау-Вайс Линц, который выступает в элитном дивизионе страны.
Последним клубом Лучкевича было Динамо, где он играл во второй части сезона 2024/25, приняв участие в нескольких матчах, а в июле 2025 года покинул команду в статусе свободного агента. С тех пор защитник находится без клуба.
Блау-Вайс Линц в настоящее время занимает 12-е, последнее место в турнирной таблице чемпионата Австрии.