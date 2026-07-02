Бывший игрок Динамо не подписал контракт с Левым Берегом
Футболист продолжает поиски новой команды
около 3 часов назадПодписаться в
Бывший футболист ФК Харьков Владислав Калитвинцев не станет игроком Левого Берега, сообщает телеграм-канал «ТаТоТаке».
Несмотря на информацию, появившуюся ранее в СМИ, 33-летний универсал не подписывал контракт с киевским клубом.
В настоящее время Калитвинцев остаётся свободным агентом и продолжает рассматривать варианты продолжения карьеры в Украинской Премьер-лиге.
В прошлом сезоне на его счету 28 матчей (забил один гол и сделал три результативные передачи) за ФК Харьков.
Также Владислав ранее выступал в составе Динамо, Слована (Либерец), Черноморца, Зари, Арсенала-Киев, Десны и Александрии.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Левый Берег завершил сезон на третьем месте Первой лиги и получил право сыграть в стыковых матчах за место в УПЛ.
В плей-офф команда Александра Рябоконя завоевала путёвку в элиту, пройдя Александрию по сумме двух встреч.