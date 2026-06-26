Сергей Разумовский

Левый Берег выиграл борьбу за бывшего защитника Колоса Валерия Бондаренко. По информации «ТаТоТаке», 32-летний центральный защитник уже определился со своей новой командой.

После завершения сотрудничества с Колосом Бондаренко не смог договориться с ковалевским клубом о условиях нового контракта. В результате футболист оказался на рынке свободных агентов и привлёк внимание сразу двух киевских клубов.

Сначала казалось, что ближе к подписанию опытного центрбэка находится Оболонь. Этот вариант выглядел логичным ещё и потому, что именно Оболонь в своё время была клубом, в системе которого воспитывался Бондаренко. Однако в итоге футболист сделал другой выбор.

По данным источника, защитник отдал предпочтение Левому Берегу. Таким образом, именно этот клуб должен стать следующим этапом в карьере Бондаренко после его ухода из Колоса.

Бондаренко имеет значительный опыт выступлений как в украинском, так и в зарубежном футболе. После периода в Оболони он играл на юношеском уровне за киевский Арсенал, а дебютировал во взрослом футболе в грузинском Торпедо Кутаиси. В дальнейшем центральный защитник выступал за Скалу, Александрию, Шахтёр, португальскую Виторию Гимарайнш, Ворсклу и Колос.

Ранее стало известно, с кем Левый Берег сыграет в первом туре УПЛ.