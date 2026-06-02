Сергей Разумовский

Металлист 1925 официально уведомил о прекращении сотрудничества с полузащитником Владиславом Калитвинцевым. Харьковский клуб объявил об уходе опытного украинского футболиста после завершения сезона, в котором команда заняла пятое место в УПЛ.

Калитвинцев присоединился к Металлисту 1925 летом 2024 года. Его приглашение рассматривалось как усиление атакующей линии, поскольку футболист имел значительный опыт выступлений на высшем уровне украинского футбола и мог сыграть на фланге полузащиты, добавив команде креатива, техники и вариативности в атаке.

В составе харьковского клуба 33-летний воспитанник Динамо провел два сезона. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его контракт истекает летом 2026 года, и стороны решили его не продлевать.

Ранее сообщалось, что, кроме Калитвинцева, Металлист 1925 покинут еще пять игроков.