Бывший футболист Динамо Сергей Ковалец подвел итоги первого матча 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс (0:3). Его слова приводит Sport.ua.

У Хамруна был, по сути, один момент, когда спас Михавко. Впрочем, я видел отрывками домашний матч мальтийцев против Жальгириса, когда хозяева также были агрессивными. Возможно, они подумали, что такой номер пройдет и с Динамо. Поэтому гол Ваната, который был показателен для соперника - все в одно касание, остудил их пыл. У Хамруна было большое желание проявить себя, но это желание необходимо подкреплять мастерством, которого мальтийцам явно не хватало.

Игра была под контролем украинской команды. Хотя, конечно, нужно было раньше успокоить своих болельщиков (улыбается). Легионеры Хамруна искали шанс в атаке, но Динамо надежно действовало в обороне. А второй гол стал следствием того, что игра была под нашим контролем. Было видно, что все к этому шло.

Вся Украина ждет победы и во втором поединке. Всем известно, каков наш клубный рейтинг в еврокубках. Поэтому от Динамо мы все ожидаем максимального результата, - сказал Ковалец.